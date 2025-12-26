Entre regalos, familia y risas: así pasaron la Navidad las grandes figuras del deporte

La Navidad volvió a ofrecer una postal distinta de las grandes figuras del deporte. Acostumbrados a la presión, los viajes constantes y la exposición permanente, muchos aprovecharon las fiestas para bajar un cambio y compartir momentos con sus seres queridos. Como suele ocurrir, las redes sociales funcionaron como ventana a esa intimidad y dejaron imágenes que rápidamente recorrieron el mundo.

Los campeones del mundo con la Selección Argentina no fueron la excepción. Entre asados, mesas largas y encuentros familiares, varios futbolistas mostraron cómo celebraron la Nochebuena en distintos puntos del país y del exterior, priorizando el descanso tras un año cargado de competencia. La consigna fue clara: perfil bajo, afectos cercanos y disfrute.

En Europa, una de las apariciones más llamativas fue la de Erling Haaland. El goleador del Manchester City sorprendió con un video en el que se disfrazó de Papá Noel y visitó hogares en Inglaterra. Con barba postiza y traje rojo, repartió regalos de su club y recién al final reveló su identidad, provocando reacciones de asombro y emoción entre los chicos.

Otro que compartió un momento íntimo fue Cristiano Ronaldo. Tras jugar con Al Nassr por la Copa Asiática, publicó un video caminando junto a su familia hacia un árbol colmado de regalos. Sin palabras, la imagen transmitió calma y unión tras una jornada deportiva.

Desde Brasil, Neymar también mostró su Navidad en familia. El delantero del Santos compartió fotos junto a sus hijas y su pareja, Bruna Biancardi, en una celebración con una decoración imponente y un árbol gigante, reflejo de una noche especial.

En el tenis, Novak Djokovic eligió un mensaje breve pero simpático. A través de un video, deseó felices fiestas en varios idiomas, asomando entre globos de colores y reforzando su perfil cercano a los fanáticos.

La Fórmula 1 tampoco quedó al margen. Pilotos como George Russell, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Valtteri Bottas compartieron imágenes familiares, mensajes de buenos deseos y escenas cotidianas que contrastan con la velocidad y la exigencia de la pista.

Entre árboles, regalos y sonrisas, las grandes figuras del deporte dejaron en claro que, al menos por una noche, la competencia quedó en pausa. La Navidad volvió a ser ese punto de encuentro donde los ídolos también se permiten ser simplemente personas.