Valdobbio esta vez largó bien y se los trajo a la rastra hasta el disco

Por GALOPÓN

En una tarde bien calurosa de este incipiente verano, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 14 cotejos. En el tradicional Clásico “Uberto F.Vignart” (1.200 mts.), la victoria fue para Valdobbio que “humilló” al gran candidato de la prueba Es Aristocráitco al que “olvidó” en el camino, para postergarlo por la friolera de siete cuerpos, al momento de cruzar el disco. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- tomó decididamente el comando del lote ni bien se abrieron las gateras y se vino de un viaje hasta el disco que como dijimos cruzó con amplia luz sobre el gran favorito, que a su vez por tres cuartos de cuerpo, dejó tercero al rendidor Oro Azteca. Así, el conducido como manda el código por el jockey Daniel “Edu” Arias logró el cuarto triunfo –primer clásico gradual- de su corta pero exitosa campaña. El ejemplar es entrenado por el cuidador Raúl “El Corto” Ramallo.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el noveno turno de la programación con cinco participantes en pista, ya que Beat Me y Encantador Pass dejaron el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el abrumador favoritismo de Es Aristocrático, que prometía en caso de ganar el exiguo sport de $1.10, superando ampliamente lo reunido por Valdobbio ($6.45).

Abiertos los partidores, Valdobbio salió como un rayo y rápidamente puso ventaja sobre Antiguo Secreto, Emm Yugo, Oro Azteca y Es Aristocrático. Formalizada la carrera, el puntero corría con un cuerpo de ventaja sobre Antiguo Secreto, que por similar margen dejaba tercero a Oro Azteca, que accionaba por delante de Es Aristocrático y Emm Yugo, que cerraba la marcha.

De esa manera, completaron el recorrido del opuesto y se zambulleron en el codo de Tolosa con Valdobbio firme en la delantera seguido de Antiguo Secreto, mientras se acercaban Oro Azteca por afuera y Es Aristocrático, por el lado de los palos. Sin novedad completaron el recorrido de la elipse y así pisaron en el derecho con un Valdobbio que lejos de dar señales de cansancio comenzó a distanciarse de sus rivales, sin que ninguno reaccionara. Casi por decantación, al momento de cruzar el disco el que más se le acercó llegó fue el creído Es Aristocrático, per a una abismal distancia de diferencia.

El ganador vino en 23s.93/100 y en 47s.06/100 hasta completar el tiempo total de 1m.11s.28/100 para los 1.200 metros de pista normal.