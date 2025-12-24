Navidad en casa: Messi vuelve a Rosario para reencontrarse con sus raíces

Lionel Messi ya está en Argentina y, como cada fin de año, eligió pasar la Navidad en su lugar en el mundo: Rosario. El capitán de la Selección llegó días antes de las fiestas junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, en un regreso que siempre despierta expectativa, pero que para él significa algo mucho más simple: volver a casa.

El arribo se dio a través de un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, debido a las obras que se realizan en la terminal rosarina. Desde allí, la familia se trasladó hasta su residencia en el country Kentucky de Funes, una zona tranquila y exclusiva que se convirtió en su refugio cada vez que pisa suelo argentino.

La mansión de Funes es un lugar especial para Messi. Allí celebró momentos íntimos y también regresó tras la histórica consagración en el Mundial de Catar 2022, para compartir la alegría con su círculo más cercano. No es casualidad: Rosario representa el origen, la calma y el equilibrio que el rosarino busca luego de un año intenso.

El cierre de temporada llega después de meses exigentes con el Inter Miami y compromisos constantes alrededor del mundo. Por eso, la Navidad en Rosario aparece como una pausa necesaria, lejos de los flashes y el ruido mediático.

Durante estos días, la rutina del mejor jugador del mundo será simple: familia, descanso y perfil bajo. Sin apariciones públicas previstas, el rosarino vuelve a demostrar que, más allá de la gloria y los títulos, siempre elige el mismo lugar para recargar energías. Rosario, una vez más, lo recibe como a uno de los suyos.