Racing busca Milton Giménez y Boca sondea a Gabriel Rojas

Milton Giménez es uno de los nombres apuntados por Gustavo Costas para reforzar la delantera de Racing de cara al 2026.

Aún no hubo un contacto directo entre la dirigencia de la Academia y la de Boca, sino que la comunicación fue con la representación del atacante. Ante una oferta del conjunto de Avellaneda, el Xeneize consultará por la disponibilidad de Gabriel Rojas para incluirlo en una futura negociación. Cabe remarcar que no es la primera vez que Racing se interesa en Giménez: ya lo había hecho durante el mercado pasado. En ese momento la dirigencia de Boca pedía una cifra cercana a los siete millones de dólares, tres más de lo que le había pagado a Banfield a mediados del 2024.