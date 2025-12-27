Casco podría seguir su carrera en un grande de Sudamérica

Hace algunos días, los hinchas de River que estaban descansando en la playa de Costa del Este se sorprendieron al verlo correr sobre la arena. A sus 37 años, Milton Casco no tiene pensando colgar los botines y, tras la decisión de Marcelo Gallardo de no tenerlo en cuenta para el 2026, ultima detalles para llegar a un equipo que podría ser rival del Millonario en la próxima Copa Sudamericana. De esta manera, queda descartada una posible vuelta a Gimnasia.

Desde Colombia llegó la noticia de que Casco está muy cerca de arribar a Atlético Nacional. Campeón de la última Copa Colombia, el conjunto de Medellín se ganó el boleto para competir en el segundo torneo más importante del continente a nivel clubes y en la búsqueda de refuerzos apostó por la experiencia y las variantes que ofrece Casco en ambas bandas.

La dirigencia encabezada por Carlos Anacleto intentó hacerle una oferta concreta, pero desde la representación del jugador agradecieron el interés y le bajaron el pulgar al Lobo.