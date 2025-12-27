Nacho Miramón quedó a un paso de volver a Gimnasia

"Papá Noel” se hizo desear, pero parece que va a cumplir con el regalo que pidieron los hinchas de Gimnasia en la cartita de Navidad. Tal como adelantó diario Hoy, Ignacio Miramón quedó a un paso de volver a ponerse la casaca albiazul. El volante de 22 años podría convertirse en las próximas horas en el segundo refuerzo tripero para este mercado de pases. Sus ganas de regresar al Lobo y las negociaciones encabezadas por el Presidente Carlos Anacleto, las claves para el acuerdo total. Restan detalles para concretar la operación con el Lille de Francia.

Según pudo averiguar este medio, la operación se hará a préstamo por una temporada y con opción de compra para Gimnasia. En cuanto a los cargos, si Miramón llega a disputar el 70% de los partidos que tendrá el Lobo en la presente temporada no habrá cargo que pagar, pero si juega menos que esto, entonces la dirigencia tripera deberán abonar una pequeña cláusula.

Mientras se resuelve su futuro deportivo, Nacho fue homenajeado por Balonpie de Bolívar junto a Manuel Panaro y Alan Lescano. Los tres futbolistas surgidos del club participaron de la inauguración de nuevas canchas, actividades formativas y un campus de fútbol.

El predio del club fue escenario de un emotivo reconocimiento a tres futbolistas que dieron sus primeros pasos en la institución y hoy tienen proyección en el fútbol profesional.

Al Pipa Lescano, una de las figuras actualmente del fútbol argentino, le dieron lo homenajearon con la cancha número 2, al atacante de Gimnasia, Manuel Panaro le pusieron a su nombre la cancha 3, mientras que Miramón tuvo a su nombre la número 4 del predio. También se pusieron los botines y jugaron un encuentro amistoso con jugadores del club y varios chicos que cumplieron el sueño de patear una pelota junto a ellos.

La entidad de Bolivar continúa apostando a una forma de trabajo sostenida, que le permite crecer en infraestructura y seguir formando futbolistas, consolidándose como un club clave en el desarrollo del fútbol local.