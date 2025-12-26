El mercado se empieza a mover en el Pincha

El mercado de pases será intenso y movido en la vida de Estudiantes de La Plata. Más allá de que la billetera no está abultada y los dirigentes junto al Departamento de Fútbol tienen como prioridad tratar de cerrar la continuidad de Eduardo Rodrigo Domínguez como director técnico, habrá movimientos en el plantel profesional.

Habrá varias salidas y también llegadas. Cristian Medina va a emigrar, Tiago Palacios cuenta con sondeos y a Edwuin Cetré lo siguen equipos pesados como el Sevilla de España. Otro que puede emigrar es Santiago Ascacíbar, aunque esto solo si aparece una buena oferta del extranjero.

Sobre los refuerzos, la intención de la Secretaría Técnica es buscar jugadores jóvenes, con presente, proyección y potencial, dejando de lado hombres de experiencia o bien sin poder de reventa como el caso Marcos Rojo, Enzo Pérez o Luciano Vietto, este último muy pedido por los fanáticos albirrojos en redes sociales.