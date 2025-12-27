El United rompió el hielo en el fútbol europeo post-Navidad

Con la presencia de Lisandro Martínez como titular y además llevando la cinta de capitán, el Manchester United dio el puntapié inicial en el fútbol de después de Navidad, con la particularidad de que la organización de la Premier League decidió este año no cumplir con el rito legendario de la acción en estos días de festividades, en la antesala del comienzo de 2026.

En el mítico Old Trafford, los Diablos Rojos enfrentaron al Newcastle, uno de los mejores equipos del suelo inglés, con varias figuras en su plantel, pero sin el mejor andar en lo que va del campeonato. Fue triunfo 1-0 para los locales con el gol del danés Patrick Dorgu, uno de los grandes valores de este plantel.

La actuación del defensor central argentino fue más que aprobada, estando 88 minutos en el campo, sumando rodaje luego de una prolongada lesión que lo tuvo al margen de las canchas por varios meses, en la antesala a la Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde es una fija para Lionel Scaloni y compañía.

Con este resultado el United alcanzó las 26 unidades, a 13 del puntero Arsenal, pero en un colocación de ingreso a Conference League, aún con mucho certamen por delante, con la necesidad de meterse nuevamente en competencia internacional, teniendo en cuenta que este año no pudieron acceder ya que la temporada 2024-2025 fue muy floja para uno de los clubes más importantes del mundo.

Todo continuará este sábado, con siete encuentros, donde se destaca a las 9.30, hora de la Argentina, el choque entre el Nottingham y el Manchester City; a las 12.00 el de Arsenal con Brighton y a las 14.30 será el turno de Chelsea con Aston Villa. Ya el domingo la fecha 18 se cerrará con Sunderland - Leeds y Palace - Tottenham, al tiempo que habrá acción entre semana, martes y jueves, en un nuevo boxing day.