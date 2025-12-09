¡La Plata se tiñó de rojo y blanco para celebrar el pasaje a la final!

Fue un lunes feriado muy feliz para todos los fanáticos de Estudiantes de La Plata. La Familia Pincha no pudo decir presente en la victoria 1-0 en el Juan Carmelo Zerillo ante el rival de toda la vida, pero estuvieron en la antesala a viajar en el predio Mariano Mangano de City Bell y luego una vez culminada la historia para recibir a los jugadores que retornaron al Country Club.

Todo comenzó bien temprano, con cientos de personas que se congregaron en el camino que une la concentración con la salida de las instalaciones albirrojas a calle 467, donde la comitiva empezó el periplo para llegar al Bosque, como también tuvieron que atravesar para regresar en horas de la noche.

Muchos aprovecharon para compartir un almuerzo y pasar una buena tarde en el Country hasta la hora del partido, ya que no hubo pantalla gigante como en otras ocasiones, debido a un pedido de los organismos de seguridad para que no surja ningún exabrupto ni encontronazo con fanáticos de Gimnasia que puedan estar yendo a la cancha a presenciar el duelo del siglo.

Una vez culminado el encuentro la cita no fue la esquina de 7 y 50, aunque algún valiente se animó a festejar por allí, sino que todos se trasladaron a calle 462 y 28, donde alrededor de las 21.00 el colectivo con los futbolistas llegó y se desató una locura generalizada para celebrar el triunfo y el posterior pasaje a la final del campeonato.

Ahora hay que esperar, pero en el transcurso del martes empezará la organización para el viaje a la final contra Racing Club de Avellaneda, el sábado a las 21.00, en principio en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un reducto que a los de Eduardo Domínguez le sienta muy bien.