La derrota dejó a Zaniratto en la cuerda floja en el Lobo

Luego de la derrota de ayer, que a su vez fue la segunda contra Estudiantes en menos de dos meses, Fernando Zaniratto podría continuar como empleado del club dirigiendo la Reserva, según revelaron ayer fuentes del renovado gobierno del club.

Si bien el técnico demostró que pudo levantar al equipo en la parte final del Torneo Clausura, no es lo mismo perder de local un clásico a simple eliminación contra el eterno rival de toda la vida y en fin de año, que quedar eliminado o pasar en Santa Fe contra Unión. Así al menos lo entienden desde Usina Tripera, que hoy enviará a Germán Brunati para reunirse con el cuerpo técnico y tomar una decisión.

“No hay mucho tiempo para resolver esto”, confirmaron ayer una vez que terminó el clásico.

Puertas hacia adentro, se sabe que la comisión directiva de Carlos Anacleto pretende dar vuelta la pagina, barajar y dar de nuevo y comenzar a gestionar con el proyecto de club que ofrecieron a los socios en la campaña sin “cabos sueltos”.

El comunicado que elevaron los jugadores del plantel el jueves pasado, justo en el mismo día en que estaba prevista la asunción del nuevo presidente, no fue bien recibida por las autoridades, que a partir de hoy tendrán el total protagonismo en las decisiones del fútbol profesional.

Desde Usina Tripera sospechan que Fernando Zaniratto avaló y fogoneó el comunicado público y la medida de fuerza que tomaron los jugadores de no entrenar justo en la previa al partido más esperado por todos los hinchas en los últimos años.

El técnico, a pesar de la derrota, aseguró en conferencia de prensa que “no creo que haya problemas en ponernos de acuerdo en seguir. Así lo dijo el presidente anteriormente”.

Lo que Zaniratto no sabía es cuánto afectaría el resultado en el clásico después de la decisión de permitir como entrenador que los jugadores hagan una huelga y no entrenen antes de jugar contra Estudiantes.

Hoy Germán Brunati se reunirá con Zaniratto, quien deberá convencer a los dirigentes para seguir dirigiendo la primera o en su defecto volverá a ser el técnico de la Reserva a partir de enero.