El Lobo mejoró mucho en poco tiempo y se volvió un equipo fuerte y competitivo

Por Julián Camino

Especial para Hoy

Si nos remontamos al último partido que se jugó hace poco en la cancha de Estudiantes, allí el equipo de Domínguez lo ganó de forma clara y contundente. Pero en poco tiempo Gimnasia mejoró mucho en los últimos partidos. Se hizo un equipo fuerte, competitivo y metedor.

Veremos cómo se desarrolla el partido, pero va a ser muy difícil para los dos. Estudiantes demostró que no te regala nada en partidos de semifinales o finales. Lo hizo también hace poco contra el Flamengo en los cuartos de final de la Libertadores.

Me parece que este partido va a ser distinto porque Gimnasia al jugar de local con su gente los jugadores van a estar muy motivado. En lo personal jugué muchos clásicos, pero este va ser muy lindo para mirarlo desde el sillón y no para estar ahí adentro. No va a ser un clásico más…