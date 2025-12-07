Agustín Canapino es el nuevo campeón del Turismo Carretera

Agustín Canapino volvió a escribir su nombre en la historia grande del automovilismo argentino. El arrecifeño se consagró campeón del Turismo Carretera por quinta vez tras imponerse en la primera serie clasificatoria en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, resultado que le permitió sumar los puntos necesarios para asegurarse el título. El desenlace confirmó lo que se había visto durante toda la temporada: la superioridad del piloto de Camaro.

Con esta conquista, Canapino se ubica como el cuarto mayor ganador de la categoría más popular del país, detrás de Juan Gálvez con nueve coronas, Guillermo Ortelli con siete y Juan María Traverso con seis. El “Titán” ratifica así su vigencia y se consolida como referente indiscutido del automovilismo.

“Un año soñado, formamos un grupo hermoso y estoy muy agradecido. Yo soñaba con algún día correr una carrera, llegar a un quinto título de TC es increíble”, expresó el piloto.

En un campeonato marcado por la regularidad y la contundencia, Canapino volvió a demostrar que su apellido es sinónimo de excelencia en el automovilismo argentino.