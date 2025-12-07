Piedrahita, la pieza clave que pide pista en Gimnasia

Luego de la decisión de suspender el entrenamiento a mediados de semana en el predio de Estancia Chica, el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata subió la intensidad de las actividades para llegar de la mejor manera al choque de este lunes a las 17.00 en el Juan Carmelo Zerillo, recibiendo ni más ni menos que a Estudiantes, en uno de los clásicos más importantes de la historia.

Fernando Zaniratto y su grupo de trabajo viene trabajando de gran forma y cuentan con una gran confianza en sus jugadores, que levantaron considerablemente su nivel en los últimos partidos, como también en funcionamiento colectivo, lo que los llevó a hilvanar una racha de cinco encuentros consecutivos con victoria.

Pensando en el duelo contra el Pincha, la idea del cuerpo técnico es meter tan solo una variante: Alejandro Piedrahita, recuperado de una molestia muscular, sería de la partida en reemplazo de Jeremías Merlo, de muy buen andar, pero que funciona mejor como un revulsivo ingresando desde el banco de relevos.

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini, Manuel Panaro y Marcelo Torres será la formación que pondrá en cancha el Tripero mañana en el Bosque, aunque todavía resta un ensayo para ajustar algunas tuercas.

Los jugadores quedarán concentrados este domingo a la espera de uno de los partidos de sus vidas, buscando el boleto a la final del Clausura de la Copa de la Liga, donde ya van a saber si enfrentan a Boca Juniors o Racing Club.