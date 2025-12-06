Boca y Racing se preparan para una final anticipada

Mañana desde las 19.00 horas, Boca y Racing se miden en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura. Éste será el octavo mata-mata entre ambos en los últimos 13 años y, al igual que los siete anteriores, promete estar cargado de tensión. Claudio Úbeda pondrá lo mejor que tiene a disposición, mientras que su amigo Gustavo Costas contará con algunas bajas de peso.

El Xeneize llega a este encuentro tras encadenar seis victorias consecutivas: cuatro por la fase regular del Clausura, y las otras dos ante Talleres en octavos y contra Argentinos Juniors en semis.

La buena noticia es que recupera al último soldado que le faltaba, ya que Alan Velasco forma parte de la lista de concentrados tras entrenarse con normalidad durante la última semana. El equipo será el mismo que viene de ganar los últimos dos partidos.

En Racing, las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa, a quienes les dieron una fecha de suspensión, generaron dudas, sobre todo en quién será el reemplazante del capitán. Mientras Facundo Mura estará casi con seguridad en la banda derecha, el director técnico del elenco de Avellaneda metió una variante inesperada y Marco Di Césare se metió en una línea de tres defensores centrales.