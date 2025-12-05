River sueña con Prestianni

River, que aún está a la expectativa sobre si jugará la Sudamericana o la Libertadores en 2026, se mueve en el mercado de pases y recibió un guiño trascendental desde Europa: Gianluca Prestianni está decidido a volver a Argentina y sumarse al Millonario. El habilidoso mediocampista del Benfica -quien fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile y debutó en la Mayor en el amistoso ante Angola- fijó su postura: quiere regresar al fútbol argentino y eligió al club de Núñez como su destino ideal para la próxima temporada.

Más allá de que tiene apenas 19 años, el exjugador de Vélez está decidido a cambiar de aire. Marcelo Gallardo ya dio el visto bueno para su posible incorporación Ahora, se espera un cónclave entre su entorno y representantes de River para avanzar en la negociación.