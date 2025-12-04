Facundo Tello será el árbitro del clásico platense

Fin del misterio y las especulaciones. La Liga Profesional designó a Facundo Tello como el árbitro encargado de dirigir el gran Clásico Platense por una de las semifinales del Torneo Clausura que se disputará el próximo lunes desde las 17 horas en el Bosque.

El bahiense viene de dirigir el último derbi local, que fue victoria del Pincha en UNO y tiene experiencia dirigiendo el partido más importante de la ciudad.

Tello fue el encargado de impartir justicia en la victoria de Gimnasia por 2-1 ante Estudiantes que se disputó en marzo del 2023 y que significó que el Lobo rompa una racha de 12 años sin poder vencer al conjunto albirrojo.

El bahiense también impartió justicia en la goleada del Pincha por 4-1 sobre el Lobo, recordada por el golazo de Guido Carrillo y la expulsión sobre el final de Nelson Insfrán para que termine atajando un penal el Yacaré Morales.