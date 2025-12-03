Gimnasia ya trabaja en el “clásico del siglo”

El clásico platense por una de las semifinales del Torneo Clausura tiene día y horario: será el próximo lunes -feriado- a las 17:00 horas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Tras la gran victoria ante Barracas Central, el plantel comandado por Fernando Zaniratto se entrenó con el foco puesto en el duelo ante Estudiantes.

El Tripero llega al derbi local con una racha positiva de cinco victorias consecutivas: River, Vélez, Platense, Unión y Barracas Central. El detalle que muchos hinchas marcaron en redes sociales fue que de esos partidos, los últimos cuatro se jugaron en día lunes, por lo que en el Lobo celebraron la programación para el próximo fin de semana .

Gimnasia recibió en el Bosque al Fortín por la Fecha 15, mientras que visitó al Calamar por la Fecha 16 . También jugó por los octavos de final del Torneo Clausura frente a Unión y el pasado primero de diciembre venció al “Guapo”. Los cuatro encuentros mencionados se disputaron en el primer día hábil de la semana.

Consultado sobre el gran clásico platense en instancia de “mata-mata”, Nicolás Barros Schelotto comentó: “Es hermoso estar en el momento que estamos y jugar una semifinal en el Bosque con nuestra gente. Tengo unas ganas bárbaras de jugar el Clásico. Que el hincha se quede tranquilo que vamos a dejar todo”.

El “Heredero” también hizo mención al derbi jugado hace un par de semanas: “el grupo ahora está muy bien, unido y contento, con seguridad y confianza. Se hizo fuerte en los momentos más duros. Nos defendemos bien pero también sabemos atacar. Tenemos las dos facetas”.

Todos los “mano a mano” del derbi local

Copa de Competencia Británica 1945: Gimnasia 3-3 Estudiantes (en cancha de Racing)

Copa de Competencia Británica 1945: Gimnasia 1-2 Estudiantes (en cancha de Racing)

Copa Centenario 1993: Gimnasia 1-0 Estudiantes

Copa Centenario 1993: Estudiantes 0-0 Gimnasia

Copa Sudamericana 2014: Gimnasia 0 – Estudiantes 0

Copa Sudamericana 2014: Estudiantes 1 – Gimnasia 0 (en 25 y 32)