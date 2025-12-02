Zaniratto: “Pasamos de un lugar oscuro a uno que es pura ilusión”

Tras la gran victoria ante Barracas y la clasificación a la semifinal “clásica” del Torneo Clausura, el entrenador de Gimnasia habló en conferencia de prensa. "Tenemos que calmarnos y trabajar con seriedad. Tenemos que ir con los pies sobre la tierra. Pasamos de un lugar oscuro y complicado a todo esto, que es pura ilusión”, sentenció Fernando Zaniratto.

Consultado sobre el duelo ante el “Guapo” y el compromiso del próximo fin de semana ante Estudiantes, el entrenador albiazul comentó: "Sabíamos que si estábamos bien ordenados a ellos les iba a costar entrarnos. Hoy dimos un paso muy importante. Hace tres partidos que no jugamos en el Bosque. Va a ser un lindo partido para jugar. Vamos en busca de ganar el próximo partido”.