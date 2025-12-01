Costa le dio la clasificación y Boca sigue imparable

Boca a semifinales del Torneo Clausura! El Xeneize derrotó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió entre los cuatro mejores del campeonato. Con gol de Ayrton Costa a los cuatro minutos y con un Marchesin gigantezco, el equipo de Claudio Úbeda se impuso por la mínima en la Bombonera y ahora espera por Racing o Tigre.

El Xeneize arrancó con todo los cuartos de final y golpeó al equipo de Nico Diez desde el vestuario con un gol tempranero del gran zaguero central Ayrton Costa. Como contra Tigre, el defensor zurdo fue el más despierto en el área y reaccionó para capturar un rebote y poner el 1-0 del Elenco del Sifón en la Bombonera.

Apenas corrían cuatro minutos en Brandsen 805. El partido de a poco empezaba a armarse, a tomar forma, pero el conjunto de La Ribera no le permitió acomodarse al visitante y lo sacudió con su arma letal: la pelota parada.

Leandro Paredes otra vez hizo gala de su pegada y colocó un centro perfecto hacia Miguel Merentiel. De primera, la Bestia sacó un bombazo que detuvo Gonzalo Siri; sin embargo, dejó el balón boyando en el área y allí apareció Costa, que dejó su humanidad y se lanzó para empujarla al fondo de la red.

Ya no es ninguna sorpresa el poder de fuego de Boca por esta vía: es la novena vez en el Clausura -y la tercera de manera consecutiva- que convierte un gol mediante la pelota parada. Ya lo había sufrido Tigre -también con un gol de Costa- en la última fecha de la fase regular y Talleres el fin de semana pasado, en ese entonces con el tanto de Merentiel.

Ya en el complemento, la tendencia fue exactamente la misma que la que terminó la primera parte: Argentinos dominaba, Boca esperaba. Así fue como transcurrió el trámite hasta que Fernando Echenique hizo sonar el pitazo final, que significó que el Xeneize saque boleto a la siguiente instancia decisiva, mientras que el Bicho quedó eliminado y se terminó su participación en el campeonato.

De esta manera, Boca clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025, en lo que significó su quinta victoria consecutiva. Aunque espera por el vencedor de Racing – Tigre que juegan mañana, ya sabe que jugará en la Bombonera por ser el líder de la zona A. En contraparte, Argentinos Juniors cerró una buena temporada y jugará la Copa Libertadores en 2026.