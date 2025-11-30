Flamengo venció a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Palmeiras en una final disputada en el Estadio Monumental de Lima. El único tanto del encuentro llegó a los 66 minutos, cuando Danilo conectó de cabeza un preciso centro de Giorgian De Arrascaeta, luego de un tiro de esquina desde el sector derecho. En un partido cerrado, con pocas situaciones claras y marcado por la fricción, el balón detenido fue determinante para quebrar la paridad y definir el destino del título continental.

El Mengao, que había mostrado solidez durante toda la competencia, volvió a hacer valer su jerarquía en una instancia decisiva y se convirtió en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces la Libertadores. Con este logro, Flamengo superó a Gremio, San Pablo, Santos y Palmeiras, todos con tres consagraciones, y alcanzó a River Plate y Estudiantes de La Plata en la tabla histórica de campeones.

El título también significó un nuevo hito para el fútbol brasileño, que empató con Argentina como los países con más ediciones ganadas del certamen, con 25 conquistas cada uno. Flamengo sumó así una estrella más a su historia y reafirmó su lugar de privilegio en el continente.

TABLA DE LOS CAMPEONES DE AMÉRICA

● Independiente (Argentina) - Siete títulos

● Boca Juniors (Argentina) - Seis

● Peñarol (Uruguay) - Cinco

● River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo - Cuatro

● Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - Tres

● Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos

● Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno