Estudiantes eliminó a Central Córdoba y se metió en semifinales

En una jornada que quedará en la historia del deporte platense, Estudiantes de La Plata eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del torneo Clausura. El Pincha consiguió el triunfo gracias a un tanto de Thiago Palacios en el estadio Madre de Ciudades, cerrando una semana marcada por la polémica y las controversias.



El equipo de Eduardo Domínguez —que viajó al norte sin su goleador Guido Carrillo, suspendido— cumplió con su objetivo: fue a Santiago del Estero, ganó y se metió entre los cuatro mejores del campeonato. En La Plata incluso se lanzaron fuegos artificiales para celebrar la clasificación, mientras que un nutrido grupo de hinchas acompañó al equipo comprando entradas neutrales para estar presentes en la noche santiagueña.



Central Córdoba, dirigido por Pablo Tobillino, no pudo frenar al León en un partido cargado de tensión deportiva. Con orden, carácter y el gol clave de Palacios, Estudiantes se convirtió en el primer semifinalista del Clausura y ahora espera rival.



La expectativa en La Plata es enorme: el próximo lunes jugarán Gimnasia y Barracas Central, y si el Lobo avanza, habrá clásico platense en un cierre de año absolutamente inesperado. Serían 90 minutos para alquilar balcones, con un duelo que se disputaría en el Bosque.



Por lo pronto, el Pincha ya hizo lo que tenía que hacer: ganó, avanzó y mantiene viva la ilusión en el tramo decisivo del certamen. Ahora, a la espera del rival, La Plata contiene la respiración. ¿Habrá clásico en fin de año? Pronto se sabrá.





