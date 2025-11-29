Onofri pidió calma tras las demoras en el inicio

La jornada electoral en Gimnasia comenzó con demoras que generaron malestar entre los socios, pero luego se normalizó.

“Siempre es complejo. A veces el padrón sale mal cortado y hay que reimprimir. La gente se pone nerviosa, con razón”, explicó el candidato Daniel Onofri candidato por Arriba Gimnasia, quien aseguró que el inconveniente ya fue solucionado y que la votación transcurre con normalidad. “Demos vuelta la página”, insistió, para descomprimir el clima tras las críticas y las demoras iniciales.

Onofri destacó además la masiva concurrencia matutina. Con un padrón superior a las 15.000 personas, el más grande de los últimos años, estima que la participación podría rondar el 50%, lo que implicaría más de 7.500 votantes.

Sobre las acusaciones de sectores opositores que atribuyeron la demora a fallas de la actual comisión directiva, el candidato prefirió no polemizar. “No te puedo decir exactamente qué pasó. Todos deseamos arrancar a horario, pero surgen imprevistos. Lo importante es que ya está todo resuelto”, concluyó.