Onofri pidió calma tras las demoras en el inicio
El candidato destacó que el problema con los padrones ya quedó resuelto. También valoró la alta participación de socios en una jornada con el padrón más grande de los últimos años.
La jornada electoral en Gimnasia comenzó con demoras que generaron malestar entre los socios, pero luego se normalizó.
“Siempre es complejo. A veces el padrón sale mal cortado y hay que reimprimir. La gente se pone nerviosa, con razón”, explicó el candidato Daniel Onofri candidato por Arriba Gimnasia, quien aseguró que el inconveniente ya fue solucionado y que la votación transcurre con normalidad. “Demos vuelta la página”, insistió, para descomprimir el clima tras las críticas y las demoras iniciales.
Onofri destacó además la masiva concurrencia matutina. Con un padrón superior a las 15.000 personas, el más grande de los últimos años, estima que la participación podría rondar el 50%, lo que implicaría más de 7.500 votantes.
Sobre las acusaciones de sectores opositores que atribuyeron la demora a fallas de la actual comisión directiva, el candidato prefirió no polemizar. “No te puedo decir exactamente qué pasó. Todos deseamos arrancar a horario, pero surgen imprevistos. Lo importante es que ya está todo resuelto”, concluyó.