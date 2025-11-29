Votó Diego Patiño y pidió “que la gente se acerque a votar”

Las elecciones en la sede de Gimnasia comenzaron con ciertas demoras que generaron malestar entre los candidatos y los votantes. Desde la lista Unir Gimnasia, Diego Patiño Chaumeil atribuyó el arranque complicado a “una desprolijidad de la comisión directiva”, al señalar la falta de exhibición del padrón y otras falencias vinculadas al control del proceso electoral. Sin embargo, confirmó que los inconvenientes ya fueron superados.

El candidato destacó que, tras ese inicio irregular, la votación se desarrolla con normalidad y con un constante flujo de socios que se acercan a emitir su sufragio. “Mucha gente votando, con paciencia; por suerte todo normal”, expresó, valorando también el funcionamiento del sistema de boleta única y la coordinación con sus fiscales.

Patiño Chaumeil se mostró confiado y esperanzado en “tener una muy buena elección” y deseó que la jornada continúe de manera ordenada y con amplia participación de la comunidad tripera.