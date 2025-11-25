Cinco años sin Diego Maradona: realizarán un emotivo homenaje en Fiorito

El 25 de noviembre de 2020, el mundo perdió a una de las figuras más icónicas del fútbol y la cultura argentina: Diego Armando Maradona. Cinco años después, su legado sigue presente en los corazones de millones de personas, y su vida sigue siendo recordada como una mezcla de grandeza, pasión y desafíos que lo convirtieron en mucho más que un futbolista.

Y como no podía ser de otra manera, la ciudad de La Plata y sobre todo los hinchas de Gimnasia no podrían estar ajenos. Diego se fue de este mundo siendo el técnico del Lobo tras revolucionar la región y enamorarse del pueblo mens sana.

En Fiorito realizarán una jornada artística y cultural que tendrá como invitada especial a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Los vecinos se acercarán para recordar a su querido “Pelusa”.