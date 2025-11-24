Gimnasia inicia su camino en los playoffs a pura ilusión

Con la ilusión intacta, Gimnasia llegó a Santa Fe para medirse ante Unión por los octavos de final del Torneo Clausura. El duelo comenzará a las 22:00 horas y será arbitrado por Sebastián Martínez.

Tal como adelantó este medio, Zaniratto dispuso de una práctica de fútbol formal donde decidió el equipo titular: será el mismo que goleó a Platense.

Cabe recordar que tanto Alejandro Piedrahita como Germán Conti se entrenaron estos días con normalidad, pero el técnico mens sana decidió dejar en el banco al colombiano para apostar nuevamente por Jere Merlo.

La delegación albiazul tendrá la presencia del presidente Mariano Cowen y del secretario técnico, Mariano Messera, y ni bien termine el partido el plantel regresará hacia nuestra ciudad.

Respecto al elenco santafesino, Madelon no dudó demasiado y realizó una única modificación en relación al equipo que viene de igualar con Belgrano en Córdoba. El lateral derecho Lautaro Vargas, quien cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones, regresó al 11 titular en lugar del uruguayo Emiliano Álvarez, de buen rendimiento en el duelo anterior pero relegado esta vez al banco de suplentes.

La expectativa en el 15 de Abril es alta, sabiendo que Unión llega con ventaja deportiva y que, en caso de avanzar a cuartos de final, volverá a jugar como local.