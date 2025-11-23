La FIA desclasificó a McLaren y Colapinto cerró en el 15

La noche de Las Vegas dejó un giro inesperado en la Fórmula 1. La FIA decidió desclasificar a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tras detectar irregularidades técnicas, una medida que sacudió tanto el campeonato como la tabla final de la carrera. Convocados por separado junto a representantes del equipo, los pilotos intentaron explicar la situación, pero las respuestas no convencieron. El resultado fue contundente: Norris perdió los 18 puntos del segundo lugar y Piastri los 12 del cuarto, alterando de raíz la lucha por el título mundial.

La sanción también modificó posiciones en el fondo del clasificador. Franco Colapinto, que había terminado 17º tras una carrera complicada marcada por un toque en la largada y un rendimiento muy por debajo de lo esperado, escaló hasta el 15º puesto. Su compañero Pierre Gasly avanzó del 15º al 13º, aunque ninguno sumó puntos. Para el argentino, el resultado no refleja el sufrimiento en pista, pero sí mejora la estadística de una noche amarga.

En el campeonato, la decisión golpeó fuerte. Norris quedó con 390 unidades, mientras Piastri y Verstappen igualaron en 366, apenas 24 por debajo del líder y con 58 puntos aún en juego en las últimas dos fechas. El neerlandés, tetracampeón y sólido desde la pausa de verano, emerge como amenaza directa en la definición que tendrá paradas en Qatar y Abu Dhabi.

Lo cierto es que la carrera de Las Vegas no solo cambió un podio: reavivó una pelea por el título que parecía encaminada y dejó, para Colapinto, una inesperada buena noticia en medio de una noche difícil.