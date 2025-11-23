Solo contra todos: Estudiantes y una cita con la historia en Rosario

Llegó el día. El primer equipo de Estudiantes de La Plata enfrentará a Rosario Central en uno de los partidos de estos octavos de final del Clausura de la Copa de la Liga. Desde las 17.30, con arbitraje de Pablo Dóvalo, apoyado por Hernán Mastrángelo en el Var, los comandados técnicamente por Eduardo Domínguez buscarán sacar boleto a la próxima instancia del certamen.

Fue una previa cargada de condimentos que estuvieron lejos de lo que va a suceder en el rectángulo de juego, tras la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de darle el título de campeón de Liga al Canalla empezaron los dardos de un lado y de otro. El Pincha tomó posición a través de redes sociales, mientras que luego la AFA decidió obligar a los jugadores del León a que hagan un pasillo para reconocer al ganador de la tabla anual 2025.

Con todo esto a cuestas poco se habló del equipo que plantará en cancha el Barba, con una línea de cuatro en el fondo, con la oportunidad de Santiago Núñez, en tanto que Ezequiel Piovi será el reemplazo de Santiago Ascacíbar y la chance de titularidad para Joaquín Tobio Burgos en lugar de Fabricio Pérez.

Se nos viene un partidazo, con mucho en juego, en lo que puede ser la última vez de Domínguez como DT de Estudiantes.

Además de lo que ocurra con Estudiantes y Central, a las 20 en la Bombonera Boca recibirá a Talleres de Córdoba en el segundo partido programado para este domingo por los octavos de Final del Torneo Clausura.

Los cruces seguirán luego el lunes con los encuentros entre Deportivo Riestra y Barracas Central, Racing y River y Unión con Gimnasia.