En la recta a Empress Life le dejaron la “puertita” abierta y pasó de largo

En una tarde destemplada, ya dada vuelta la página de la gran fiesta del miércoles, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de quince cotejos. En el Especial “Ranquelia” (1.100 mts.), Empress Life respondió a sus últimos desplazamientos y con una soberbia actuación se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en final desahogado ya que derrotó por tres cuerpos a Señora Bagaces, mientras que a tres largos culminaba tercera Seré Científica. Nuestra indicada siempre vino cerca del fuego pero sin chamuscarse, movió entre codos y al pisar la recta se mandó por afuera de todas; prácticamente sin lucha dominó la competencia siguiendo viaje hasta el disco, sobrándole hilo en el carretel, ya que su jockey ni usó de la fusta. Así, la pupila de Fabián Mentucci presentada por el “Tula” Marcelo Ruiz y el “Chito” Domínguez, responsables de ponerla en la pista con los diez puntos, superó con creces lo esperado –había sufrido un pequeño inconveniente en la semana- y ahora se le abre una nueva perspectiva en lo venidero. Es de destacar que contó con una acertada conducción por parte del jockey de la casa Lautaro Balmaceda. De esta forma redondeó el quinto triunfo y el más importante de una productiva y rica campaña.

Cotejo reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el noveno turno de la programación con siete participantes en pista, ya que Woman Edition y Estadía le escaparon al estado alterado de la pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Empress Life, que prometía un sport de $2.00, superando lo reunido por Seré Científica ($3.60) y por Valeska ($3.75).

Abiertos los partidores, Seré Científica salió resueltamente a la descubierta, primereando a Valeska, a Re Guaraní y a Sprint Back; de tal forma que al plantearse la carrera aventajaba por medio cuerpo a Valeska, quedando a un largo Sprint Back, con leve supremacía sobre Empress Life, mientras que Re Guaraní perdía contacto con las vanguardistas.

Con un ritmo sostenido culminaron la recta de enfrente y al internarse al codo de la calle 41 Valeska pasó a enseñar el camino con medio largo de luz sobre Seré Científica, manteniéndose a un cuerpo Sprint Back que ya tenía a sus costado exterior a la favorita y en la mitad de la elipse se calentó la punta porque se juntaron adelante Valeska y Seré Científica con Sprint Back y Empress Life “prendidas” en la lucha.

Las cuatro competidoras completaron la curva en parecida línea y de esa manera pisaron el derecho. Cuando parecía que se venía lo mejor, Empress Life “puso” quinta velocidad y promediando la recta se despegó con facilidad de sus rivales para seguir cómodo viaje hasta el disco.

La ganadora vino en 22s.81/100 y en 46s.29/100 hasta completar el buen registro de 1m.06s.08/100 para los 1.100 metros de pista pesada.