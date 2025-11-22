Al mal tiempo, buena cara en el Lobo

Con un ánimo totalmente diferente al de hace algunas semanas, Gimnasia sigue con los entrenamientos de cara al duelo del lunes ante Unión. Para el compromiso de octavos de final del Torneo Clausura, el técnico tripero Fernando Zaniratto analiza repetir el once titular que saltó a la cancha en Vicente López. El plantel se entrenará hoy y mañana para luego partir en colectivo hacia Santa Fe.

Cabe remarcar que Alejandro Piedrahita y Germán Conti se entrenaron con normalidad tras quedar afuera del partido contra el “Calamar”. A pesar de que el colombiano venía siendo titular, las dos asistencias y el gran partido de Jere Merlo pesaron más en la balanza y por eso el cuerpo técnico volverá a dar la chance al “Pibe Lobo”.

Sigue la deuda con los empleados

Mientras el equipo comandado por Fernando Zaniratto prepara el duelo de octavos de final ante Unión, el día a día de la institución albiazul sigue cada vez más complejo. Tal como adelantó diario Hoy, hay una nueva alarma encendida por posibles protestas en la Sede Social.

La situación económica de Gimnasia volvió a tensarse luego de que este jueves venciera el plazo para saldar los sueldos de octubre sin novedades para los trabajadores. En paralelo, los médicos del club —a quienes se les adeudaba desde julio— recibieron en las últimas horas solo una parte del pago pendiente, sin un cronograma completo de regularización.

Frente a este escenario, desde Utedyc La Plata ya han manifestado la incesante preocupación por el accionar de la comisión directiva saliente con atrasos salariales, pagos en cuotas y hasta descuentos para con aquellos que hubieran participado en diferentes protestas.

El “guiño” de Nacho Fernández que ilusiona a los hinchas

Tal como adelantó este medio, Ignacio Fernández volverá a Gimnasia en 2026. Y fue el propio volante que en las últimas horas alimentó el deseo que tienen todos los hinchas del Lobo. El zurdo apareció en un vídeo junto a su hija Olivia haciendo mandados en un comercio de la ciudad.

Cabe destacar que el negocio que visitó el jugador de River es propiedad de Antonio Mazzoni, quien formó parte del cuerpo técnico albiazul en el ciclo de Pedro Troglio y forjó una gran amistad con varios jugadores de ese momento .

Lo particular del video que fue compartido en redes sociales es que la hija de Nacho de manera risueña elegía a Gimnasia y River , al mismo momento que dejaba en claro que no le gustaba ni Boca ni Estudiantes.