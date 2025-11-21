Rosario Central campeón de la Liga tras quedar primero en la Anual

¡Rosario Central es el campeón de la Liga Profesional 2025 por terminar primero en la Tabla Anual! Con Claudio Tapia y Francisco Duarte como anfitriones, los dirigentes del fútbol argentino se reunieron este jueves para cerrar detalles de la temporada 2026 y, también, se resolvió reconocer al Canalla como el mejor equipo de la temporada. A su vez, todo indica que se sostendrá la Supercopa Internacional y también habrá un nuevo certamen triangular.

Finalmente, se resolvió reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025. El equipo de Ariel Holan finalizó como líder de la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y fue líder de la Tabla Anual con 66 puntos, 4 por encima de Boca.

“Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual”, afirmó Gonzalo Belloso, mandatario del Canalla, en diálogo con TNT Sports. Y agregó: “Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual”.

Por su parte, Ariel Holan destacó que hicieron “un gran torneo” y le agradeció a los directivos por el reconocimiento. “Primero quisiera agradecer a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y todos los presidentes que tomaron la decisión de reconocer a Central. Este reconocimiento y trofeo de acá para adelante va a ser bueno. No solamente hay posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, sino de sumar una estrella para el club”, afirmó.

Horas más tarde, por la tarde noche de Rosario, los hinchas del canalla se juntaron a festejar el título de campeón de la Liga. De esta manera, se puede decir que Rosario Central llega campeón al duelo con el Pincha.