El Lobo se entrena con el foco puesto en los playoffs

De pelear el descenso a meterse en los playoffs. Gimnasia transitó semanas muy cambiantes y tras buenos resultados de la mano de Fernando Zaniratto, volvió a ilusionar a sus hinchas. Ahora, el conjunto albiazul deberá medirse ante Unión en el “15 de abril”. El cuerpo técnico viene evaluando a Alejandro Piedrahita, el extremo que se perdió el encuentro ante Platense por una molestia muscular. Otro de los jugadores que está en duda es Fabricio Corbalán, que arrastra una molestia física que este miércoles no lo dejó entrenar a la par de sus compañeros.

En la jornada de hoy, Zaniratto probará el probable 11 titular para jugar el lunes por la noche en Santa Fe. A la espera de los futbolistas ya mencionados, se cree que el técnico tripero no realizará grandes cambios en la alineación. Cabe recordar que si Gimnasia supera la instancia de octavos de final, en cuartos podría medirse ante el ganador de Riestra-Deportivo Barracas.

Crece la posibilidad de otra protesta en la Sede Social

Tal como adelantó este medio, la situación económica de Gimnasia volvió a tensarse ayer luego de que este 20 de noviembre venciera el plazo para saldar los sueldos de octubre sin novedades para los trabajadores. En medio de deudas con distintos sectores y advertencias gremiales, crece la posibilidad de una protesta en la sede mens sana.

En paralelo, los médicos del club —a quienes se les adeuda desde julio— recibieron en las últimas horas solo una parte del pago pendiente, sin un cronograma completo de regularización.

Cowen rompió el silencio y defendió su gestión

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Ciudad de La Plata, Mariano Cowen analizó su gestión en contacto con Radio Provincia y dejó varios títulos para el debate.

“Nadie puede gobernar solo. A mí me pasó estos tres años. Mi consejo es que traten de unirse. Gimnasia está en una muy buena etapa y van a recibir un club mucho mejor a pesar de las mentiras que se dicen. Viene una etapa prospera y hay que aprovecharla”, sentenció el presidente de Gimnasia.

Consultado sobre su gestión y el club que le va a dejar al próximo Presidente, Cowen comentó: “Recibimos piedras durante tres años, van a recibir un club mejor, bajamos deuda, hicimos obras, la Reserva esta en semifinal, el femenino en cuartos y el fútbol masculino de Primera está clasificado. Tiene que ser el punto de partida de un club mucho mejor”.