La ciudad roja y blanca: Estudiantes celebró con su gente y ahora baja la persiana

Estudiantes cerró el año a lo grande. Con el Trofeo de Campeones bajo el brazo y la alegría todavía fresca por la consagración del Clausura, el equipo regresó a La Plata y convirtió el corazón de la ciudad en una postal eterna. Pasadas las 2.30 de la madrugada, el micro descapotable con los jugadores y el cuerpo técnico arribó a Plaza Moreno, donde una multitud ya esperaba para celebrar otra estrella.

La fiesta tuvo un escenario distinto a lo que se había evaluado en la previa. No fue ni el Estadio UNO ni el Country de City Bell: fue el centro simbólico de la ciudad. Con autorización para utilizar el balcón municipal, el plantel salió a saludar a los hinchas y compartir un festejo que se extendió hasta la madrugada, con cánticos, banderas y una comunión total entre jugadores y Familia Pincha.

El operativo especial permitió que los micros que trasladaron a los hinchas hasta San Nicolás estacionaran sobre calle 14, facilitando el reencuentro con el plantel a su regreso. Fue el broche ideal para una semana perfecta: dos finales, dos títulos y una ciudad rendida a los pies de un equipo que volvió a acostumbrarse a ganar.

Cabe recordar que días antes, tras la consagración en Santiago del Estero, los festejos habían tenido epicentro en 7 y 50. Aquella vez, el equipo regresó un día después y rápidamente cambió el chip para jugar otra final. Esta vez, con el objetivo cumplido y sin partidos por delante, la celebración fue total.

Después de una semana cargada de emociones, Estudiantes bajó la persiana del 2025. Tras el festejo en Plaza Moreno, el plantel fue licenciado y comenzó su período de vacaciones. El descanso se extenderá hasta el martes 6 de enero inclusive, luego de una temporada histórica que dejó dos títulos y sensaciones imborrables.

El regreso al trabajo ya tiene fecha: será el miércoles 7 de enero, cuando los futbolistas se presenten en el Country Club de City Bell para iniciar la pretemporada. Allí comenzará la preparación para un 2026 exigente, con nuevos desafíos por delante.

Por ahora, es tiempo de disfrutar. Estudiantes fue campeón, la ciudad fue una fiesta y el año se cerró como todos sueñan: con vueltas olímpicas, orgullo y la convicción de que este presente no es casualidad.