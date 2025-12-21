Los hinchas volvieron a copar 7 y 50

La ciudad de La Plata volvió a vestirse de rojo y blanco para celebrar un nuevo título de Estudiantes. En una semana inolvidable, el Pincha consiguió un histórico bicampeonato y, fiel a su tradición, encontró en la mítica esquina de 7 y 50 el punto de encuentro para desatar la fiesta popular.

Una vez más, los dirigidos por Eduardo Domínguez estuvieron a la altura de los acontecimientos dentro del campo de juego y ese mismo espíritu se trasladó a las calles. Apenas consumada la consagración, miles de hinchas comenzaron a copar el centro platense en una movilización multitudinaria que reafirmó el fuerte vínculo entre el equipo y su gente.

Banderas, camisetas, bengalas y bocinazos le dieron color a una noche que ya forma parte de la memoria reciente de la ciudad. La esquina de 7 y 50, emblema de cada celebración albirroja, volvió a teñirse con los colores del León y a vibrar al ritmo incesante del “¡dale campeón, dale campeón!”, coreado por generaciones que se mezclaron en un mismo festejo.

Este bicampeonato, logrado en apenas siete días, no solo ratificó el gran momento futbolístico de Estudiantes, sino que también reflejó la identidad de un club acostumbrado a competir y ganar en los momentos decisivos. Los hinchas en La Plata lo celebraron como saben hacerlo, en la calle, en comunidad y con pasión. El Pincha volvió a gritar campeón y la ciudad entera fue testigo de una fiesta que ya es tradición.