Domínguez, silencio tras la coronación

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, decidió no brindar declaraciones luego de la obtención del Trofeo de Campeones en el Único de San Nicolás. Tal como hizo en la conquista del Clausura de la semana pasada en Santiago del Estero, el director técnico no respondió consultas de los medios de comunicación, como tampoco fue parte de la conferencia de prensa que se debe dar por disposición de la organización de la competencia.

Todo esto tiene un motivo, el Barba no suele hablar después de las consagraciones y este fin de año es muy especial, con dudas en torno a su continuidad y una charla que debe darse en la jornada de este domingo en las instalaciones del Mariano Mangano con los dirigentes y el Departamento de Fútbol.

Las partes quieren seguir, pero no será fácil ponerse de acuerdo, ya que primero hay que resolver el factor económico y después el proyecto deportivo, con un Domínguez que pretende ir a la alza y con una tesorería que no puede hacer locuras en el corto plazo, aunque debe armar un plantel competitivo para la Copa Libertadores 2026.