Domínguez sigue sumando títulos oficiales

Con la victoria de ayer, Estudiantes ya tiene 16 títulos oficiales reconocidos por la AFA en la era profesional del fútbol, sin contar copas que se jugaron ne la década del 40 y el campeonato del Nacional B de 1995.

Con Eduardo Domínguez el Pincha sumó su quinta estrella en casi tres años de gestión, ya que ganó la Copa Argentina de 2023, la Copa de la Liga del 2024, el Trofeo de Campeones del mismo año, el Torneo Clausura de 2025 y el Trofeo de Campeones de este año.

A estos campeonatos se les suma el Metropolitano del ’67 con Osvaldo Zubeldía, los torneo del ’82 y ’83 con Bilardo y Manera, el Apertura 2006 con Simeone, el Apertura 2010 con Sabella y las Copas Libertadores del ’68, ’69 y ’70 con Zubeldía, la del 2009 con Sabella y la Recopa interamericana del ’68 y la Intercontinental también con Zubeldía.