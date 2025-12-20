Nacho Fernández, a un paso de regresar a Gimnasia

Luego de un año irregular con varios técnicos en el medio y un gran interinato de Fernando Zaniratto sobre el final de la temporada, Gimnasia ya piensa en el 2026. Con la confirmación de “Lucho” como entrenador del plantel profesional, el Lobo comenzará los trabajos de pretemporada el 2 de enero en Estancia Chica. Por eso, la Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto y la Secretaría Técnica albiazul ya trabajan en las renovaciones de algunos futbolistas mientras analizan opciones en el mercado de pases.

Uno de los jugadores por los que pidió el técnico tripero fue Augusto Max. Acto seguido, la dirigencia del Lobo mantuvo contactos formales con la representación del “Poeta” para avanzar en la renovación de su vínculo. El ex-Quilmes ya cuenta con una oferta concreta por parte de la institución albiazul y si bien el mediocampista de 33 años recibió otros sondeos, incluso uno del exterior, su intención es continuar en Gimnasia.

Respecto a las salidas en el plantel, desde la dirigencia del Lobo le confirmaron a este medio los apellidos de Matías Melluso, Juan Manuel Villalba, Luis Ingolotti , Maximiliano Zalazar, Nicolás Garayalde, Jan Hurtado y Norberto Briasco. A dichos futbolistas se les termina el contrato y no serán tenidos en cuenta por Zaniratto.

Falcao y Malcorra fueron ofrecidos al Lobo

Un año después, volvió a sonar el nombre de Radamel Falcao en Gimnasia. A sus 39 años, el delantero se encuentra sin club tras finalizar su ciclo en Millonarios, aunque no descartó tener en su mira una vuelta al fútbol argentino. “Vamos a ver. Yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, confesó en diálogo con TyC Sports durante el sorteo del Mundial 2026. El “Tigre” fue ofrecido a la Secretaría Técnica tripera por su representación. Mismo caso para Ignacio Malcorra, el volante que quedará libre de Rosario Central.

Juan Pintado, sondeado por dos equipos grandes

El lateral derecho del Lobo volvió a quedar en el centro del mercado de pases tras el Torneo Clausura . Cabe recordar que el uruguayo fue elegido en el once ideal que organiza la Liga Profesional, por lo que Racing, Independiente y Mirassol de Brasil realizaron sondeos por su situación.

Lo de la Academia no es nuevo. En junio, el sondeo de Racing estuvo muy cerca de transformarse en algo más concreto, aunque finalmente la salida de Martirena no se concretó y la operación quedó en pausa. Independiente, en tanto, también consultó por el jugador.