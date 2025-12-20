Facundo Bruera, un jugador con “derecho” al futuro

Había una creencia popular tiempo atrás de que el fútbol y el estudio no pueden ir de la mano, esto sucedía mucho en las familias que dejaban que los chicos de categorías juveniles abandonen su carrera por primaria o secundaria para poder empezar su periplo hasta llegar al fútbol profesional, algo que no todos pueden hacer.

No obstante, en los últimos años empezó a cambiar y hay instituciones, como el caso de Estudiantes de La Plata, que no permite que ninguno de sus jugadores de divisiones inferiores realicen la práctica deportiva y que no tengan aprobadas sus materias, o bien que estén sin estudiar, algo que es esencial y con el tiempo el mundo lo va entendiendo.

En ese sentido, el que despertó mucho orgullo en este receso del fútbol argentino, con actividad solamente para el Pincha y Platense en lo que será este sábado el Trofeo de Campeones, es el delantero Facundo Bruera, que hoy milita en Barracas Central, teniendo una gran prestación y que metió el golazo de esta temporada.

Acompañado por sus seres queridos, el joven compartió postales de suma felicidad al haber completado la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Tras aprobar el último examen, el artillero compartió su felicidad en redes sociales y protagonizó el tradicional festejo académico en la puerta de la facultad, con huevos y harina incluidos. Con carteles que combinaron ingeniosamente el fútbol y el derecho, como “un 9 de ley”, “especialista en penales” o “jurisdicción área chica”, Bruera reflejó la satisfacción por cerrar una etapa clave de su vida.

Bruera, un apellido conocido

Nacido en La Plata, hijo del exintendente Pablo Bruera, el delantero se formó en las inferiores de Estudiantes y desarrolló su carrera en el ascenso, con pasos por Independiente Rivadavia, Quilmes y Brown de Adrogué. Luego se destacó en Paraguay, en Nacional y Olimpia, lo que le permitió llegar a San Lorenzo en 2024. Tras su paso por el Ciclón, se sumó a Barracas Central, donde consolidó su presente goleador con 13 tantos en 46 partidos.

Con este golazo, ahora el hombre de 27 años buscará seguir escribiendo su nombre en el fútbol argentino, mientras que ya para el futuro tiene un objetivo ya asegurado, pudiendo trabajar como abogado.

Una familia de fútbol que también le da pelota a la educación

No solo Facundo es uno de los Bruera que supo obtener un título universitario y vivir una vida ligada al fútbol. Lucas, uno de sus primos, a finales del 2024 logró recibirse también en la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata. Todo comenzó por un ultimátum familiar de su padre y se supo transformar en una realidad.

A comienzos de 2016 el Loco, como se lo conoció en las inferiores de Estudiantes de La Plata, empezó ese camino que le terminó llevando más de ocho años, pero que valió la pena ya siendo profesional con la pelota. Platense de pura cepa y muy fana del Pincha, con paciencia y constancia, fue avanzando materia por materia hasta que la pandemia le permitió acelerar el tramo final de la carrera.

Ese mismo período, sin embargo, significó un freno en lo deportivo. Tras pasos por Chacarita, Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, donde se consolidó como arquero profesional y disputó una final por el ascenso, continuó en Aldosivi y luego dio el salto a Venezuela para jugar en Carabobo, decisión que combinó crecimiento económico y competencia internacional.

Lejos de abandonar los estudios, Bruera aprovechó las facilidades de la UNLP para rendir materias de manera virtual y completar la carrera. El acompañamiento de compañeros y cuerpos técnicos fue clave, tanto para estudiar en las concentraciones como para sostener el objetivo. Hoy, con el título en mano, ya impulsa Bruera Group, un proyecto de asesoramiento legal para futbolistas.

Con pasado en el seleccionado argentino Sub 20, el Loco estuvo presente en la obtención del Trofeo de Campeones 2024 ante Vélez en Santiago del Estero y en este año vivió el sueño de enfrentar al León en el Jorge Luis Hirschi por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Quizás el futuro lo tenga defiendo los tres palos albirrojos.