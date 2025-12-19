Fórmula 1: el precio que deberán pagar los pilotos por la superlicencia en 2026

La Fórmula 1 cuenta con un estricto sistema de inscripción que implica un importante desembolso económico tanto para las escuderías como para los pilotos. Además de los costos que afrontan los equipos para competir en la categoría, los corredores deben abonar anualmente la Superlicencia de la FIA, el permiso indispensable que los habilita a participar en la Máxima. En ambos casos, el esquema es similar: a una tarifa base se le suma un monto extra en función de los puntos obtenidos durante la temporada anterior.

Este sistema impacta con mayor fuerza en quienes tuvieron un rendimiento destacado. En ese contexto, Lando Norris, campeón del mundo y el piloto que más puntos sumó, será quien deba pagar la cifra más elevada. El británico de McLaren tendrá que abonar 1.023.507 euros para competir en la próxima temporada. Apenas por detrás aparece Max Verstappen, subcampeón por apenas dos unidades de diferencia, quien deberá desembolsar 1.018.724 euros.

De acuerdo a lo informado por medios especializados como Motorsport y PlanetF1, la FIA fija una tarifa base de 11.842 euros para la Superlicencia, a la que se agregan 2.392 euros por cada punto logrado en el campeonato previo. Esta estructura explica la marcada diferencia entre los montos que pagan los pilotos según su rendimiento.

En contraste, Franco Colapinto afrontará un costo mínimo. El argentino cerró la temporada sin sumar puntos, por lo que solo deberá abonar el valor base de 11.842 euros, una cifra incluso menor a la que pagó este año. En 2024, tras sumar cinco puntos con Williams, había desembolsado 23.018 euros para obtener su Superlicencia.