For Ever logró el ascenso y a Curuzú le queda una bala

Este fin de semana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se bajará el telón del fútbol masculino de la Liga Amateur Platense. Con promesas de tormentas en toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada, Círculo Cultural Tolosano y Curuzú Cuatía van a dirimir el duelo de promoción, en un choque que promete ser de alto vuelo.

Tolo logró quedarse con esta colocación luego de una muy buena segunda parte de la temporada, haciendo que Centro Fomento Ringuelet y Asociación Iris pierdan la categoría por descenso directo. Los de Tolosa fueron grandes animadores del torneo e intentarán llegar a los 100 años desde su fundación con el equipo en Primera.

Curuzú viene en un momento letal, fue campeón del Clausura al vencer a Villa Montoro pero perdió la primera final por penales ante Peñarol Infantil y el pasado miércoles en los 90 minutos con For Ever en cancha de Asociación Nueva Alianza en El Retiro. Los de El Mondongo se hicieron muy fuertes, con jugadores de mucha jerarquía para la Divisional B y ganaron por 2-1 con un doblete de Aitor Núñez.

De esta manera, uno de los clubes de barrio más históricos de las diagonales lograron volver a Primera tras 10 años, en un 2026 donde prometen poder competir en su predio ubicado 13 y 610, al cual todavía le quedan algunas refacciones por delante para la competencia. La gran figura del equipo de Lucas Ricciardi es Alexis Alegre, con pasado en Gimnasia y Villa San Carlos.

Así las cosas, los de Villa Elisa buscarán reponerse e ir en búsqueda de su última oportunidad para ascender el domingo a las 17.30 en el Pancho Varallo de Brandsen, ya que Tolosano optó por salir de su reducto debido a una estrategia futbolística, como también al perjuicio económico que le provocaba jugar en su cancha, ya que Aprevide le pidió 40 efectivos, en un operativo que demandaba una inversión de dos millones de pesos.

Asimismo, el Círculo tendrá ventaja deportiva en el choque del domingo debido a que viene de la categoría superior y podrá jugar con eso a su favor: la victoria y hasta el empate le permitirá continuar en su posición de privilegio la próxima temporada. Curu sabe que necesita ganar o ganar por lo que buscará dar el último esfuerzo, en una cancha grande, con un desgaste muy importante ya realizado, pero con la ilusión de poder lograr el gran objetivo del año.