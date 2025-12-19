Román Gómez: “Queremos que Domínguez se quede”

Como ya es costumbre, antes del Trofeo de Campeones la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa con un futbolista de cada lado. Román Gómez por Estudiantes e Ignacio Vázquez por Platense palpitaron el duelo de mañana que se disputará a las 18.00 horas en San Nicolás. El Calamar llegó a esta definición por haber ganado el Apertura, mientras que el Pincha obtuvo el Clausura hace pocos días.

Sin vueltas, el joven del elenco platense bancó a su entrenador en nombre del plantel: “Para nosotros es el entrenador campeón con el que hemos conseguido varios títulos. Obviamente, desde nuestro lado queremos que se quede; después es una decisión de él y del club. Ellos tomarán la decisión final”.

Consultado sobre el valor que le da al título de mañana, Gómez comentó: “Si bien es un desgaste muy grande, es como pasar a otra fase de un campeonato, seguir avanzando. Lo tomamos de la misma manera. El desgaste va a estar como en cualquier competición. Yo creo que va en la mentalidad de cada uno cómo lo afrontemos. A esta copa le damos el mismo valor que a todas, porque es un título más para la institución, algo para nosotros para seguir estando en la historia del club, que es muy importante. Le damos el mismo valor que a todo”.

Sobre el plantel de jerarquía que tiene Estudiantes, el defensor de Platense explicó: “Sabemos que tienen grandes jugadores. Son grandes jugadores. Pasó con Carrillo que estuvo afuera y hasta el último momento no se sabía si jugaba, y lo pusieron titular. Obviamente, para ellos debe ser muy importante el nueve. Sabemos que Cetré está en un buen momento. Pero bueno, nosotros hemos trabajado mucho y vamos a ser el Platense que fue el primer semestre”.

Por último, el lateral derecho albirrojo respondió a la polémica sobre el quinto grande: “Antes de los playoffs también nos sentíamos muy fuertes internamente. Obviamente que con las victorias, avanzando de fase y llegando al campeonato, nos unimos mucho más. Eso nos da mucho para seguir creciendo. Creemos en nosotros, que es lo principal. Después, eso del quinto grande quedará para los de afuera, para los que les gusta opinar. Nosotros necesitamos meternos en lo nuestro, en lo interno y en lo importante que es esta final”.