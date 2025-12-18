Fátima busca la final de la Copa Mundial Amateur y pide un colectivo para trasladar a los nenes

Integrantes de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015 del club Fátima jugarán este jueves la semifinal de la Copa Mundial Amateur de fútbol infantil que se está disputando en la ciudad deportiva de San Lorenzo.

Para lograr el traslado del los nenes desde La Plata a Capital Federal, el club viene rentando dos colectivos cada vez que les tocó jugar y por cada uno tuvo que pagar 600 mil pesos para llevar y traer a los niños.

Si bien en un primero momento se había generado un vínculo para poder costear el traslado, el club tuvo que terminar vendiendo rifas y pollos para poder pagarle a cada uno de los choferes los 600 mil pesos que constituye el traslado de cada micro en cada jornada deportiva.

De acuerdo a lo expresado a este diario, en el caso de clasificar a la final, el partido desenlace se jugará mañana en la cancha principal que tiene El Ciclón en el estadio Nuevo Gasómetro.

La intención del club es poder juntar donaciones a través del alias copamundial.fatima que está a nombre de Carolina Zandes y de esta manera costear los traslados de hoy y también mañana en el caso de ser necesario.

“Estuvimos vendiendo rifas y pollos para poder pagar el colectivo. Lamentablemente los fondos se fueron terminando porque tenemos que viajar todos los días. La categoría Sub-11 jugará hoy contra San Lorenzo de Escobar, mientras que la Sub-13 se medirán en la semifinal de Oro también en el mismo predio.

Hasta el momento los chicos del club Fátima de La Plata dejaron en el camino a otros rivales como Quilmes, a San Lorenzo Centenario y Racing de Florencio Varela entre otros.