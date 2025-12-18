Horacio Zeballos hace historia: primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El tenis argentino cerró la temporada 2025 con un logro histórico: Horacio Zeballos fue proclamado Campeón del Mundo ITF en dobles masculinos junto al español Marcel Granollers, convirtiéndose en el primer argentino en alcanzar esta distinción que otorga la Federación Internacional de Tenis.

El reconocimiento premia una trayectoria construida con constancia y madurez competitiva. Zeballos y Granollers se consolidaron como una de las parejas más sólidas del circuito, alcanzaron el número uno del ranking mundial a comienzos de 2024 y coronaron ese proceso con la obtención de su primer título de Grand Slam, el gran objetivo que durante años les había sido esquivo.

El logro adquiere aún más valor por el contexto: el inicio de la temporada fue complejo, con la ausencia en el Australian Open por problemas físicos y una racha de cuatro derrotas consecutivas que los llevó a tomar una decisión inusual para jugadores de elite, competir en el circuito ATP Challenger para recuperar sensaciones y confianza.

El premio ITF reconoce a 11 tenistas en distintas categorías y será entregado oficialmente en 2026. En singles, los galardones fueron para Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, mientras que en dobles femeninos se impusieron nuevamente Sara Errani y Jasmine Paolini. El tenis adaptado también tuvo a sus campeones, con Yui Kamiji, Tokito Oda y Niels Vink como líderes del ranking mundial.