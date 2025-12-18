Zaniratto: “Vamos por un Gimnasia cada día mejor, el tiempo dirá para qué estamos”

Luego de idas y vueltas, Fernando Zaniratto fue presentado oficialmente como entrenador de Gimnasia tras su interinato donde llegó a la semifinal del Torneo Clausura. Como adelantó diario Hoy, “Lucho” firmó contrato hasta diciembre de 2026. Junto al Presidente Carlos Anacleto, el DT brindó una conferencia de prensa en Estancia Chica donde habló del proyecto futbolístico, el mercado de pases y el armado del plantel.

Zaniratto destacó el respaldo de la dirigencia y contó sus sensaciones tras quedar de manera oficial como el técnico tripero: “Estoy agradecido a la dirigencia y a la institución, que tanto quiero, por este reconocimiento al trabajo como cuerpo técnico. Hablamos del proyecto futbolístico, desde que nos juntamos la primera vez coincidimos y eso ayuda para ir por el mismo camino”.

Consultado sobre el armado del plantel y los objetivos para el 2026 , “Lucho” comentó: “El plantel todavía no está conformado y todavía no puedo decir qué va a pasar por esa razón. El tiempo dirá para qué estamos, yo voy en busca del máximo. No hay que dejar de mirar dónde estamos parados, porque hay que saber de dónde venimos. Hay que mirar para adelante, siempre buscando el máximo”.

Por último, el técnico albiazul confirmó que toda la pretemporada se desarollará desde el 2 de enero integramente en Abasto. Así quedó descartada la chance de que la delegación albiazul viaje a Uruguay, donde había una invitación en pie del 13 al 18 de enero para jugar dos amistosos.

Anacleto fue tajante sobre el tema Nacho Fernández

Tal como adelantó este medio, el Presidente del Lobo confirmó que existieron conversaciones con el volante y que el club realizó una propuesta que calificó como una de las más importantes de los últimos años.

“Yo tuve conversaciones anteriores sobre proyectos futbolísticos que apuntábamos nosotros. Él hoy está en Estados Unidos. Nosotros hicimos una oferta muy buena. Creo que de los últimos diez años no sé si hubo algún jugador con una oferta así”, expresó Carlos Anacleto.

En este sentido, el mandamás tripero agregó: “Ojalá nos pongamos de acuerdo. Yo soy optimista, pero hay que entender a las dos partes. Hay mucho ruido también, él está de vacaciones, hablamos con su representante. Para nosotros sería muy importante, pero también con los pies sobre la tierra de lo que puede llegar a pagar una institución como Gimnasia”.