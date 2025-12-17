En el final atropelló Payucano y le ganó el tirón a Glorioso Rim

Por Galopón

Abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Hándicap “Hipódromo de San Isidro” (1.200 mts.), la victoria fue para Payucano que de esta forma regresó a la senda triunfal tras tres “placé” consecutivos. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino cerca del fuego pero sin chamuscarse, un fuego que avivaban Indy Pro y nuestro candidato Oro Azteca, en una lucha de la cual –en las postrimerías- iban a sacar provecho él a la postre ganador y Glorioso Rim, su escolta. En el final el conducido por el jockey Gonzalo Borda le ganó el tirón a Glorioso Rim para ganarle por un cuerpo, en tanto Oro Azteca se quedó con el tercer lugar postergando por poco a Indy Pro. Así, el pupilo del entrenador Marcelo Sueldo logró el sexto triunfo de una regular campaña, ya que en veinte salidas en una sola oportunidad quedó afuera del marcador rentado.

Hándicap reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el noveno turno de la programación con nueve participantes en pista, ya que Bold Fire y Viejos Tiempos Mask dejaron el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Payucano, con un sport de $2.55, superando levemente lo reunido por Indy Pro ($3.95).

Abiertos los partidores y formalizada la carrera, Indy Pro asomó adelante con leve ventaja sobre Curioso Azteca, Oro Azteca, Glorios Rim y El Determinado. De esa manera descontaron los primeros 400 metros y al entrar al codo de la calle 41, el puntero corría con pequeño margen de luz sobre Oro Azteca que le fue a plantear lucha, en tanto se agrupaban en la persecución Glorios Rim y El Determinado, y enseguida venían Payucano y Ridge Prince.

En la mitad de la elipse, se apretaron más los márgenes de tal forma que Indy Pro y Oro Azteca corrían en una misma línea, mientras Payucano, Glorioso Rim y Ridge Prince, se acercaban. Ya en la recta, continuaba la lucha por la vanguardia, mientras que por afuera Payucano le ganaba el tirón a Glorioso Rim y cargó a fondo para dominar faltando 150 metros y seguir viaje hasta el disco que cruzó con un largo de ventaja sobre Glorioso Rim, mientras que dos largos y medio Oro Azteca completaba el podio.

El ganador vino en 23s.63/100 y en 47s.71/100 hasta completar 1m.11s.85/100 para los 1.200 metros de pista normal.