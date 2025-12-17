Gimnasia hará oficial la continuidad de Zaniratto en conferencia de prensa

Con el técnico ya asegurado, los hinchas triperos podrán pedirle a “Papá Noel” los refuerzos para Navidad. Tal como adelantó diario Hoy, Fernando Zaniratto seguirá como entrenador de Gimnasia en el 2026. El Presidente Carlos Anacleto y el Director Deportivo Germán Brunati volvieron a juntarse con el DT, la reunión fue positiva y por eso “Lucho” será oficializado en el mediodía de hoy mediante una conferencia de prensa en Estancia Chica.

Fue el propio entrenador el que subió una historia a su cuenta de Instagram para confirmar la noticia. Su posteo fue contundente y simple: “esto sigue”.

La frase fue acompañada de un compilado con cuatro fotos retratando distintos momentos de su interinato en el tripero. Junto a ella, también, se hicieron presentes algunos emojis: un brazo flexionado en señal de fuerza, un lobo y también un corazón azul.

Según pudo averiguar este medio, la principal traba para llegar al acuerdo fue la cuestión económica : una diferencia entre lo que pretendía abonar la CD mens sana y lo que deseaba percibir el extécnico de la Reserva.

La “mesa de fútbol” encabezada por Anacleto siempre destacó la buena predisposición entre las partes y tras el anuncio rápidamente Zaniratto deberá profundizar en el armado del plantel que realizará gran parte de la preparación física y futbolística en Estancia Chica.

“Lucho” firmará contrato por un año y mantendrá su cuerpo técnico. Resta definir el entrenador de la Reserva, ya que la flamante secretaría técnica albiazul considera que hay una “brecha generacional” importante entre Ricardo Kuzemka y sus dirigidos.

Ahora la prioridad de la dirigencia en el mercado de pases es concretar el regreso de Nacho Fernández. Si bien hay diferencias económicas entre lo que ofrece el club y lo que pretende la representación del volante, ambas partes creen que se va a llegar a buen puerto.

Acto seguido, además de llamar a Milton Casco, la CD encabezada por Anacleto hará uso de la opción disponible para seguir contando con los servicios del central uruguayo Enzo Martínez -firmará contrato por dos años-. Mas dificil es la posibilidad de que Renzo Giampaoli continúe en el 2026, ya que Boca pretende venderlo y no volver a cederlo.