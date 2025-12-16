Alayes habló sobre Ascacíbar, Enzo Pérez y la continuidad de Domínguez

A horas de haber conseguido el Torneo Clausura 2025, Agustín Alayes habló sobre los temas que le importan al hincha en Radio Provincia.

Consultado sobre la continuidad del técnico del Pincha, el secretario técnico albirrojo sentenció: “Tenemos la decisión de hablar con él esta misma semana para lograr su continuidad en el club. Siento que no es necesario jugar la Copa Libertadores para que quiera seguir. Le gusta estar acá, ya es parte del club. Venimos hablando sobre su continuidad y creíamos que iba a estar bien predispuesto”.

Respecto a los rumores sobre una posible salida del “Rusito” Ascacibar, Alayes comentó: “Tiene buena edad, ofertas y entiende que su carrera le puede dar otra oportunidad y en todo caso volver después. Son cosas que hacen pensar que el proceso puede llegar a su fin. Pero vamos a llegar a un lugar de consenso y si la oferta es buena, avanzaremos”.

Además, Alayes explicó que esta semana no habrá festejos entre la gente y el plantel campeón ya que los futbolistas están enfocados en la final del sábado por el “Trofeo de Campeones”.

Por último, el exjugador y campeón del León confirmó que no hubo contactos con Enzo Pérez. Y dejó un título sobre Cristian Medina: “El poder de nuestro club sobre él es menor al de otros jugadores y si la gente que lo representa toma una decisión de una posible salida, no es mucho lo que podemos hacer”.