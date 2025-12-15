Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones: horario, TV y cómo conseguir entradas

El Trofeo de Campeones del fútbol argentino ya tiene todo confirmado. Estudiantes y Platense, campeones del Torneo Clausura y del Torneo Apertura respectivamente, se enfrentarán este sábado en el Estadio San Nicolás en busca de cerrar la temporada con un nuevo título.

El partido se disputará desde las 18 y contará con transmisión en vivo a través de TNT Sports y ESPN Premium. Para el conjunto platense será una oportunidad de sumar una nueva estrella y cerrar el 2025 de la mejor manera, mientras que el Calamar buscará coronar un año histórico con otro logro nacional.

Desde la organización informaron que el operativo de público será con venta anticipada y estrictos controles de acceso, por lo que se recomienda a los hinchas adquirir sus entradas con antelación y revisar los requisitos antes de viajar.

Cómo y cuándo comprar las entradas

La venta de entradas para ambas parcialidades se realizará exclusivamente de manera online a través del sitio Deportick. El cronograma comenzará el martes 16 a las 14, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

En tanto, el miércoles 17, también desde las 14, se habilitará la venta para socios y socias de Estudiantes y Platense. En caso de quedar localidades disponibles, la organización comunicará oportunamente la apertura para el público no socio.

Precios para hinchas de Estudiantes

Popular Reynoso

Socios: $50.000

No socios: $90.000

Tribuna Rucci

Socios: $65.000

No socios: $97.500

Platea Del Pozo

Socios: $100.000

No socios: $150.000

El Trofeo de Campeones volverá a poner frente a frente a dos equipos protagonistas del año, en un escenario neutral y con expectativa de estadio completo para una nueva final del fútbol argentino.