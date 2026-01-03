Román Gómez se despide del Pincha y seguirá su carrera en Brasil

El mercado de pases empezó a moverse con fuerza en Estudiantes de La Plata y una de las primeras novedades importantes fue la salida de Román Gómez. El lateral derecho, de apenas 21 años y surgido de las divisiones juveniles del club, fue transferido a Bahía, que forma parte del Grupo City, luego de varios días de negociaciones entre las dirigencias.

La operación se cerró por una cifra que supera los 3 millones de dólares por un alto porcentaje de la ficha, con un contrato por cinco temporadas para el futbolista. Además, Estudiantes se aseguró un 10% de una futura venta, un punto clave pensando en una posible revalorización del jugador en el fútbol brasileño.

Gómez viene de consolidarse como titular durante la temporada 2025 y su rendimiento lo puso rápidamente en la vidriera internacional. En las próximas horas se realizará el intercambio de documentación y el jugador viajará a Brasil para someterse a la revisión médica antes de firmar oficialmente.

De esta manera, el Pincha concreta una venta importante en este mercado, suma ingresos para reordenar sus finanzas y pierde a una de sus proyecciones más interesantes, mientras empieza a rearmar el plantel de cara a un 2026 exigente.