Con Fernando Zaniratto como director técnico y el regreso de Ignacio Fernández tras una década, Gimnasia comenzó la pretemporada en Estancia Chica. Luego de unas merecidas vacaciones, los jugadores del Lobo se reencontraron en Abasto para iniciar los trabajos de preparación de cara al Torneo Apertura.

Con Nicolás Barros Schelotto, Juan Cortazzo, Pablo Aguiar y Jorge de Asís ya asentados en el primer equipo, a ellos se le sumaron otros jóvenes como Alejo Gelsomino, Cayetano Bolzán y Santiago Villarreal.

Por su parte, Guillermo Enrique, Bautista Barros Schelotto, Alexis Steimbach y Nicolás Sánchez regresaron de sus prestamos aunque solamente el ex Tristán Suárez será tenido en cuenta. A los otros tres futbolistas se les buscará un nuevo destino o rescindir el contrato.

Tal como adelantó este medio, Augusto Max y Franco Torres acordaron su renovación, pero todavía no firmaron sus nuevos contratos.

La pretemporada de Gimnasia en el predio de Abasto no tendrá descanso por varios días, ya que el plantel se entrenará también el fin de semana.

Luego comenzará la semana completa de preparación, a la espera de confirmaciones para los amistosos. Cabe recordar que el Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 25 de enero. Según pudo averiguar este medio, San Lorenzo estará unos días en las afueras de La Plata y podría enfrentarse ante el Lobo la semana que viene.

Juan Pintado, cada vez más cerca de irse a Nacional

El lateral derecho dejará de ser jugador de Gimnasia en las próximas horas. Juan Pintado se despidió del Lobo para ser refuerzo de Nacional de Uruguay.

La noticia fue confirmada por el vicepresidente del Bolso, Flavio Perchman. “A Juan de Dios Pintado ya lo doy por hecho, está todo encaminado con él. Será un préstamo con cargo”, comentó el dirigente para un medio local. Con el conjunto de Montevideo, Pintado afrontará la Copa Libertadores.

De esta manera, la dirigencia tripera hará un intento por Marcelo Weigandt, de último paso por Inter Miami y que no será tenido en cuenta en Boca.