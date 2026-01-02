La pelota no descansa en Inglaterra: Liverpool empató y quedó muy lejos del Arsenal

Las semanas de las fiestas son de pocas oportunidades para los fanáticos futboleros. El torneo local entra en receso y la mayoría de las competiciones europeas bajan su caudal de partidos para brindar descanso a los futbolistas.

Sin embargo, la Premier League es una excepción a esta regla. El campeonato inglés es un oasis en el desierto de los canales deportivos, y brinda partidos únicos para distenderse en Año Nuevo, monopolizando toda la oferta futbolística de la fecha.

La fecha 19 de la Premier League entregó 4 partidos en la tarde de ayer, con pocos goles pero duelos más que entretenidos.

El Liverpool, que venía en levantada después de un semestre turbulento que estuvo marcado por los dardos internos entre Mohamed Salah, figura del equipo, y Arne Slot, técnico de los Reds, recibió al Leeds en Anfield. Sin Mac Allister, que estuvo sentado en el banco de suplentes, ya que el entrenador decidió darle lugar a Florian Wirtz, el Liverpool no pudo pasar del 0-0 en su primer duelo del 2025.

En varias oportunidades, los hinchas suspiraron en las tribunas frente a la falta de agresividad de su equipo, algo que ya se ha repetido en varias ocasiones en la actual temporada.

El mal humor generalizado también tiene que ver con la enorme inversión que ha hecho el club en el último mercado de pases, la cual rondó los 400 millones de euros, y que aún no han hecho efecto.

Ya en el complemento, el entrenador del Liverpool comenzó a buscar alternativas en el banco de suplentes. Así, Slot metió a Alexis Mac Allister a los 19 minutos del complemento en lugar de Florian Wirtz. Poco pudo hacer el argentino dentro de un equipo que si bien pudo cortar la sangría de semanas atrás sigue sin dar respuestas sólidas dentro del campo de juego.

Tras el empate, el Liverpool sigue lejos de la cima de la Premier. Con la igualdad en Anfield, el conjunto de Slot marcha cuarto en la liga de Inglaterra con 33 puntos, 12 menos que el Arsenal, el líder absoluto. Un detalle a tener en cuenta es que pese a la temporada irregular, los Reds se mantienen en zona de clasificación a Champions por encima del Chelsea.